Governo peruano já faz publicações inclusive com a imagem do trem que ligaria os dois países pelo Acre

TIÃO MAIA, DO CONTILNET

Do outro lado da fronteira, no território peruano da região Ucayali, ainda que haja reações contra a possibilidade de ligação com o território brasileiro, manifestadas por entidades como “La Organización Regional AIDESEP Ucayali-ORAU”, que rechaça a iniciativa ferroviária, a obra já é dada como certa.

A Câmara de Comercio de Ucayali anunciou, no início do mês, o desenvolvimento de encontro de trabalho com as comunidades nativas de Madre de Dios, San Martín e outras regiões para socializar e discutir o projeto.

Jornais peruanos informaram que, no início deste mês, o governo regional de Ucayali e o governo do Estado do Acre (Brasil) firmaram declaração de interesse para a busca de fontes de cooperação para o financiamento de implantação projeto trem ecológico.

De acordo com o noticiado pela imprensa peruana, a iniciativa ferroviária conectaria ambos territórios, convertendo no projeto do Trem Bioceânico, cujo desenvolvimento incorporaria una saída ‘para a costa peruana através do Porto de Bayóvar (Piura), explicou recentemente o governador de Ucayali, Francisco Pezo.

