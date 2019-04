O Governo do Acre lançou edital para a escolha de uma nova agência de publicidade. As propostas das empresas que vão concorrer devem ser abertas no próximo dia 31 de maio. Em jogo, R$ 5,95 milhões para prestação de 12 meses de serviço.

Agenciar a publicidade oficial do Governo do Acre significa prestar serviço como publicação de editais em jornais, produzir material de divulgação de todas ações de governo em rádios, jornais, sites, televisões. É uma demanda que exige empresa com experiência na área. Este, inclusive, é um dos critérios exigidos: comprovação de experiência.

O registro no Conselho Executivo das Normas-Padrão (Cenp) deveria ser uma condição básica para atuação no mercado publicitário. O conselho é uma entidade privada e normatiza, certifica, referencia, assegura boas práticas no comércio publicitário brasileiro.

Tivesse o Governo do Acre sido mais exigente na relação entre a política de Comunicação do Estado, veículos de comunicação e agência de publicidade seria pouco provável que apenas uma empresa tivesse ganhado todos os certames durante praticamente os últimos 20 anos.

Nos bastidores do mercado publicitário do Acre, ao menos três empresas já se movimentam para a disputa, incluindo a Companhia de Selva que agenciou a publicidade oficial do Governo do Acre durante todos os governos do PT local.

Além da Cia de Selva, estão no páreo a Cidade (empresa nova que até o fim do ano passado não tinha nem registro no Cenp) e a PWS, empresa com quatro anos de atuação no mercado publicitário local, mas que já estendeu seu portfólio de clientes até no concorrido mercado paulistano.

O governador Gladson Cameli tem nas mãos a possibilidade de, na área de Comunicação, concretizar a ideia da mudança que o elegeu, mostrando as ações de governo com as cores e o jeito do povo do Acre de uma maneira inovadora.

É uma oportunidade que a gestão de Gladson Cameli tem para criar referência democrática e republicana na construção efetiva de uma “Política de Comunicação”. Ou é isso ou é mais do mesmo.

