Promoções asseguram valorização dos servidores públicos e fortalecimento do Sistema de Segurança Pública; Durante o evento, Gladson assegurou R$ 4 milhões para reforma do Comando-Geral da PMAC



O governador do Estado do Acre, Gladson Cameli, promoveu 132 praças e oficiais da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros na tarde desta sexta-feira, 10, durante solenidade realizada em frente ao Comando-Geral da PMAC, no Centro de Rio Branco.

Deste montante, 120 militares que conquistaram a promoção são da Polícia Militar e os outros 12 pertencem ao quadro do Corpo de Bombeiros. São primeiros-sargentos, segundos-sargentos, subtenentes, segundos-tenentes, primeiros-tenentes, capitães e coronéis que galgaram novos postos nas duas instituições.

A formatura dos praças e oficiais demonstra o compromisso do Governo de Gladson Cameli em valorizar os profissionais de carreira e, desta forma, fortalecer o Sistema de Segurança Pública, uma das áreas prioritárias dessa gestão.

“Essa promoção é a prova que o nosso Governo está dando certo, mesmo com as dificuldades que estamos enfrentando. Eu não tenho dúvida de que isso é apenas o começo para que possamos transmitir o sentimento de Segurança aos nossos familiares”, ressaltou o gestor.

Mudanças

Além das promoções, a administração estatal está trabalhando para reforçar a segurança em todas as suas vertentes. Em menos de seis meses, o Governo já fez aquisição de novas viaturas e equipamentos, além de garantir melhores condições de trabalho para os agentes de Segurança Pública. O empenho tem refletido de maneira positiva na redução dos índices de violência, segundo apontou um relatório elaborado pelo Ministério Público Estadual.

Outra conquista assegurada por Gladson Cameli foi a convocação dos 500 aprovados nos concursos das Polícias Militar e Civil. Desta maneira, o Governo reafirma o compromisso de proteger a sociedade e consolida, ainda mais, suas instituições.

Durante a solenidade de promoção, o novo comandante-geral da PM, coronel Ezequiel Bino, destacou que as promoções estimulam a tropa no que diz respeito ao serviço operacional desempenhado nos 22 municípios acreanos. A principal meta da corporação é estar ainda mais presente para que os números da criminalidade continuem em queda.

“Este é um gesto concreto do governador Gladson Cameli de valorização das nossas instituições, tanto da Polícia Militar quanto do Corpo de Bombeiros. Estamos dispostos a buscar novas estratégias e temos um grande desafio que é a redução do número de mortes em nosso Estado”, frisou.

O evento foi prestigiado pelo vice-governador, Major Rocha, pelo secretário de Justiça e Segurança Pública, Paulo Cezar dos Santos, pelo comandante-geral da Polícia Militar, coronel Ezequiel Bino, pelo comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Carlos Batista, e pelo presidente do Tribunal de Justiça do Acre, desembargador Francisco Dejalma.

