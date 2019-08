O Governo do Estado do Acre, por intermédio do Comando Geral do Corpo de Bombeiros, realizou nesta sexta-feira, 9, no 5° Batalhão do Alto Acre, em Epitaciolândia, solenidade de promoção de Cabos Bombeiros Militares. Foram formados 219 cabos em todo o estado, número que corresponde a 45% do efetivo do CBMAC. Além da promoção de cabos foi realizada a entrega de medalhas Dom Pedro II, Grau Oficial, destinada a autoridades bolivianas, presentes na solenidade.

“O corpo de Bombeiros é de grande importância para nossa região, os familiares e amigos que vieram aqui devem sentir-se orgulhosos com este momento onde seus parentes venceram mais esta etapa da vida e agora são cabos. Parabéns a todos pelo trabalho” afirmou.

Na fala do Comandante Geral do Corpo de Bombeiros, coronel Carlos Batista, foi dado destaque ao empenho da turma. “Parabéns a todos pelo empenho durante o curso, minha gratidão à minha tropa, aqui buscamos valorizar o nosso público interno, afinal, é o que temos de melhor. Todos estão aptos para melhor oferecer uma segurança de qualidade a nossa sociedade acreana dentro das nossas atribuições. Obrigado ao governador Gladson por proporcionar esse momento de felicidade para nós, para tropa e seus familiares”, disse o coronel Batista.

Além do Comandante-geral, participaram da solenidade o prefeito de Epitaciolândia Tião Flores, a secretária de gabinete Suly Guimarães, no ato representando a prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem; o diretor de Ensino e instrução do Corpo de Bombeiros, capitão Cassiano, o tenente Tales Rafael, representando o comando da Policia Militar; o comandante da Policia Boliviana, coronel Peres; diretor de Planejamento da Policia Boliviana, capitão Alegre, o chefe da Segurança da Policia Boliviana, capitão Baldiviezo, entre outras autoridades, familiares e amigos dos formandos.

