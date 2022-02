Governo publica edital para seleção de cursos profissionalizantes para monitorados do semiaberto

O evento ocorreu neste Domingo, 06, a corrida de ciclismo que faz parte da programação da semana esportiva referente ao aniversário de 116 anos da capital de pando, o evento contou com a participação de populares da Bolívia e do Brasil.

O trajeto teve início no parque Piñata e percorreu as ruas da cidade, contando com 5 categorias de disputa, crianças de 8 a 10 anos, crianças de 11 a 12 anos, feminino adulto, masculino iniciante e por fim masculino elite que contou com um trajeto de mais de 26 KM, onde contou com os principais competidores da região da fronteira.

O grupo UNIBIKE movido por integrantes de Brasiléia e Epitaciolândia esteve presente no campeonato, levando 26 atletas para participar, o grupo levou boa parte dos pódios do campeonato recebendo assim medalha em caráter internacional além de uma quantia em dinheiro.

Para o presidente da categoria Roberto de Abreu o evento foi um sucesso. ” Como disse lá no início do projeto que 2022 seria um ano de muitas novidades e conquistas para a nossa categoria, e assim está sendo, iniciamos o ano com a nossa primeira participação em uma corrida, e logo de cara conquistamos ótimos resultados, participando de todos os pódios que concorremos, avalio o evento como um sucesso total, ressalto que é só o início do projeto, e ainda teremos muito mais.” Finalizou de Abreu.

Veja os primeiros colocados a seguir:

Na categoria feminina.

1º Lugar – Andreia Oliveira

2º Lugar – Franceli dos Santos

3º Lugar – Elyzete Braga

4º Lugar – Auri Barros

5º Lugar – Valderiza Vieira

Na categoria Iniciantes Masculino.

1º Lugar – Thalles Ferrari

2º Lugar – Rafael San

3º Lugar – Mael Silva

4º Lugar –Silvanildo Barbosa

5º Lugar – Jaider Brito

Na categoria Elite Masculino.

1º Lugar – Miguel Bolt

2º Lugar – Roberto Abreu

3º Lugar – José Roberto Papelin

4º Lugar –Airton Jr

5º Lugar – Miguel Villa

Na categoria 8 a 10 anos Masculino.

1º Lugar – Kauan Abreu

Com as informações de DestakNews

Comentários