Governo realiza o lançamento da primeira edição da Revista Idaf

O governo do Acre, por meio do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf), realizou nesta terça-feira, 21, o lançamento da primeira edição da Revista Idaf, com o tema “Defesa Agropecuária – Visão de Futuro”. O evento ocorreu no auditório da sede do órgão e contou com a presença do presidente do Idaf, José Francisco Thum, servidores e convidados.

A revista, que também servirá para auditorias e embasamentos técnicos, tem objetivo de demonstrar à população a importância do Idaf para a saúde pública e para a economia do Acre. O periódico será quadrimestral, ou seja, terá 3 edições no ano e em sua primeira edição traz uma palavra do presidente José Francisco Thum, conta a história da criação do Instituto e aborda algumas das ações desenvolvidas nos últimos anos, como os principais investimentos, aquisição de novos equipamentos, nova frota de veículos, concurso público realizado no primeiro semestre de 2020, entrevista com o governador Gladson Cameli acerca da certificação do estado do Acre como Zona Livre de Febre Aftosa Sem Vacinação com Reconhecimento Internacional, chancelado pela Organização Mundial de Saúde Animal (OIE), dentre outros assuntos que visam levar até a sociedade maiores conhecimentos sobre a abrangência do trabalho desenvolvido pelo órgão, por intermédio de seus profissionais. A publicação também está disponível de forma digital, por meio do site do Idaf.

O presidente do Idaf agradeceu a colaboração da Secretaria de Estado de Comunicação (Secom), que apoiou a confecção da revista, e destacou que o intuito de criação da mesma é divulgar o trabalho realizado pelo Instituto, principalmente aos produtores rurais.

“As pessoas em geral tem uma ideia do Idaf só falar sobre aftosa e não é. O trabalho do Idaf é muito mais abrangente: inspeção de produtos de origem animal, vegetal como, por exemplo, laticínios, pequenos frigoríficos. Todo esse trabalho de inspeção do produto é feito pelos técnicos do Idaf”, destacou.

Francisco Thum ressalta também a importante tarefa que é de responsabilidade do órgão, quanto ao controle de outras doenças que colocam em risco a saúde da população, como a raiva, a brucelose, e a tuberculose.

“O trabalho do Idaf engloba aspectos que envolvem saúde pública. A intenção foi mostrar as diversas áreas onde o Idaf atua e o trabalho dos profissionais. Levamos essa ideia até o governador Gladson Cameli, que de pronto aprovou, e hoje estamos lançando a primeira edição oficialmente. É um prazer muito grande a todos os servidores”, afirma.

As revistas serão distribuídas aos produtores rurais e disponibilizadas nos escritórios dos Idafs, espalhados nos 22 municípios acreanos.

Comentários