Segundo Sócrates, o rio é uma espécie de rodovia, ligado por afluentes que seriam os ramais fluviais, por onde passa o agronegócio. Ele afirmou que uma equipe de soldadores da oficina do Deracre trabalha na recuperação da embarcação há pelo menos oito dias e que a expectativa é de que em duas semanas ela esteja pronta.

José Augusto, um agricultor ribeirinho, diz que a recuperação do flutuante é importante. O colono conta que existem muitos agricultores isolados assim como ele e que acabou de trazer alguns animais e grãos para serem vendidos em Rio Branco.

O homem destacou a importância do flutuante e elogiou a ação do governo. “Durante os meses de janeiro e fevereiro, quando as águas do rio sobem, chegam a habitar o local cerca de 60 pessoas”, conta o ribeirinho. Ele também propôs a construção de um outro barco para que o apoio seja mais confortável.