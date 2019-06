Duas famílias no Acre recebiam Bolsa Família indevidamente e os valores voltaram aos cofres públicos. Ao todo, o Ministério da Cidadania recuperou R$ 85,9 mil de 69 beneficiários do Bolsa Família na Região Norte que estavam recebendo o dinheiro indevidamente.

De acordo com dados do ministério, é a primeira vez que o governo federal consegue reaver recursos que estavam sendo pagos a pessoas que não atendiam mais aos critérios de elegibilidade do programa.

A cobrança de ressarcimento de valores do Bolsa Família é fruto do cruzamento de dados realizado pelo Tribunal de Contas da União (TCU), iniciado em 2018. O levantamento mostrou que as famílias tinham renda maior do que a declarada no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.