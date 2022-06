Governo vai entregar títulos de propriedade para famílias e visitar obras em execução no Alto Acre

O governo do Estado entrega, nesta sexta, 1 de julho, 700 títulos de propriedade para os moradores do Bairro José Hassem, em Epitaciolândia, cumprindo mais um compromisso de sua gestão em conceder o documento legalizado, devidamente registrado e sem custos para as famílias. Para tanto, todos os trâmites burocráticos foram sendo executados passo a passo pelo Instituto de Terras do Acre (Iteracre).

A entrega dos documentos para as famílias deve ocorrer em evento festivo, a partir das 8h, na quadra de esportes do bairro, ao lado do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), fechando de forma positiva um ciclo de meses de trabalho da equipe do Iteracre que, se fosse feito pelos proprietários, levaria meses e até anos em trâmites burocráticos.

O investimento é tamanho que, mesmo às vésperas da entrega, a equipe do Iteracre segue trabalhando no Cartório de Epitaciolândia, concluindo lotes de registros, para que todos os documentos sejam entregues com a devida validade jurídica, totalmente gratuitos para as famílias.

A equipe da Divisão de Regularização Fundiária Urbana do Iteracre também tem prestado esclarecimentos para a população do município, em programas de rádios locais, sobre a legalidade dos documentos, os investimentos do governo para que todos os processos fossem concluídos até chegar às mãos dos moradores, informando sobre o horário e local da entrega dos documentos.

Após a entrega dos títulos em Epitaciolândia, o governador Gladson Cameli segue cumprindo agenda na Regional do Alto Acre, aproveitando para visitar obras que o Estado está executando, como o Anel Viário que liga Brasileia e Epitaciolândia, a estrada Variante e as obras da ponte da Sibéria, em Xapuri.