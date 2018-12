O anúncio foi publicado na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) de quarta-feira

O governador Tião Viana (PT), por meio da Secretária de Saúde do Estado do Acre (SESACRE), divulgou que irá investir mais de R$ 5 milhões de reais no fretamento de aeronaves para o a transferência de pacientes que estiverem na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). O anúncio do termo foi publicado na edição do Diário Oficial do Estado (DOE).

Conforme especificado no contrato nº 835/2018 (SRP Nº 118/2018 – CPL 04), o termo visa a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de Fretamento de Aeronaves para evacuação de pacientes em Urgencia de Tratamento Intensivo- UTI, transferência inter-hospitalar (adulto, criança e neonato), intermunicipal e interestadual, com equipe técnica especializada – incluindo o serviço de transporte terrestre em ambulância tipo “D”.

O contrato foi firmado visando o atendimento da Divisão da Regulação do Acesso à Assistência Complexo Regulador/Tratamento Fora de Domicílio – TFD, a fim de atender as demandas da Secretaria de Estado de Saúde- SESACRE.

A empresa vencedora do processo licitatório foi a BRASIL VIDA TAXI AÉREO LTDA. O valor do contrato é de R$ 5.400.000,00 (cinco milhões e quatrocentos mil reais), devendo ser observada a proporcionalidade para o período prorrogado, seu preço é fixo e irreajustável. A vigência do serviço será de 12 meses, podendo se prorrogado por mais um ano, nesse casa ficará a cargo do novo governo decidir se prorroga ou não.