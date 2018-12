Cameli herdará a dívida de Tião Viana e os servidores, vão amargar as contas atrasadas

O governador do estado do Acre, Tião Viana (PT), concedeu uma coletiva de imprensa na Casa Civil, nesta quinta-feira (27), para falar sobre o 13° salário dos servidores públicos. Viana anunciou que 50% do décimo será pago na sexta-feira (28), já o restante, ficará na responsabilidade do governador eleito Gladson Cameli (PP), que assume o Estado – e a dívida- no dia 1 de janeiro.

“Conseguimos com os demais órgãos, como Secretária de Estado de Fazenda e Procuradoria Geral do Estado, garantir o pagamento de parte de 50% do décimo terceiro”, informou.

Tião enfatizou que pagou integralmente o salário dos servidores públicos do mês de dezembro. “Encerramos com o pagamentos em dia”, disse.

Viana afirmou que garantiu o pagamento do 13° apenas de 17 mil funcionários que engloba os da educação e os celetistas, já o restante será pago na próxima gestão. “50% será pago amanhã , os demais 50% do décimo dos servidores ativos e inativos serão pagos pelo próximo governo com repasses do Fundo de Participação dos Estados”, garantiu.

O Estado conta com 43 mil servidores públicos, “cerca de R$ 54 milhões de reais ficará por conta da próxima gestão; fizemos o que podíamos e demos o melhor”, ressaltou Viana.