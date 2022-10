GP do Japão: o que Verstappen precisa para conquistar bi da F1

Após o Japão, restarão 112 pontos em disputa nas próximas quatro corridas até o fim da temporada. Ou seja: para levar o título no Japão, Max precisa fazer sua vantagem no Mundial subir para esse número. Isso significa que ele terá que garantir terminar a prova com no mínimo oito pontos sobre Leclerc – falando do resultado da corrida.