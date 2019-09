Fernanda Zoim Chaves, 23 anos e Antônio de Souza Teles, 28 anos, foram vítimas de um grave acidente de trânsito, na noite deste domingo (8), na rotatória da Corrente, no Bairro Santa Inês, em Rio Branco.

Segundo informações repassado por populares, Antônio pilotava sua motocicleta quando atropelou Fernanda, as circunstâncias desse acidente não nos foi repassado na íntegra. Mas com a força do impacto do acidente, ambos ficaram desacordados jogados no chão.

Populares acionaram o Serviço Avançado Atendimento Móvel de Urgência do (SAMU), para atender as vítimas, que foram encaminhados para o Pronto-Socorro de Rio Branco, com suspeitas de trauma.

A Polícia Militar esteve no local para a confecção do BAT( Boletim de Acidente de Trânsito) e isolou a área para a chegada da perícia técnica criminal. O caso será investigado, para saber as reais causas desse acidente.

