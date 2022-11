Gregório Filho, ex-presidente da FEM, morre no Rio de Janeiro

O acreano Francisco Gregório Filho, ativista cultural que foi presidente da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), no Governo do deputado federal Flaviano Melo (MDB), de 1987 a 1990, faleceu neste sábado, 12, na cidade do Rio de Janeiro, aos 73 anos de idade.

Ele nasceu em Rio Branco, quando o Acre ainda era Território Federal, mas cedo transferiu-se para o Rio de Janeiro. Era funcionário público federal.

Segundo as primeiras informações, o ativista não teve as causas do óbito reveladas pela família. Gregório Filho nasceu em Rio Branco, no Acre, onde foi Secretário de Cultura do Estado por duas vezes. Alguns de seus livros: “Dona baratinha e outras histórias”, pela Rocco; “Lembranças amorosas”, pela Global e “Ler e contar, contar e ler”, pela Letra Capital, são obras marcantes do escritor acreano.

Gregório era formado em artes cênicas pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), onde atuou como ator e diretor. Ele foi gestor de programas e projetos culturais nas áreas de música, rádio e teatro. Quando foi secretário de Cultura do Acre, implantou as Casas de Leitura Chico Mendes e Gameleira. Já na década de 1990, começou a dedicar-se às questões da leitura, tendo sido um dos organizadores do Programa Nacional de Incentivo à Leitura, implantado em 1992, na Biblioteca Nacional.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários