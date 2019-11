Grêmio Xapuriense assume a liderança do grupo A com 6 pontos, foram 2 jogos duas vitórias no estadual

Narração: Gelton Lima - TV Band

Em grande apresentação do Grêmio Xapuriense-AC em Rio Branco, no estádio da Federação Acreana de Futebol (Florestão), derrotou o Jóia de Cristo-AC por 4X2 pelo Campeonato Acreano Feminino de Futebol Profissional 2019.

Com o resultado o Grêmio Xapuriense assume a liderança do grupo A com 6 pontos, foram 2 jogos duas Vitórias até aqui. Confira os melhores momentos narração Gelton Lima TV Band/Rio Branco – Acre.

Veja vídeo;

