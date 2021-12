Gripe ou Covid-19? Médico infectologista fala sobre surto de influenza que assusta acreanos

Pouco mais de 108 mil famílias serão contempladas neste mês; benefício será de R$ 52

O governo federal começará o pagamento do auxílio-gás nesta segunda-feira (27). Segundo o Executivo, 108.368 famílias atendidas pelo Auxílio Brasil serão contempladas com a primeira parcela do benefício, que foi criado com o intuito de mitigar o efeito do preço do gás de cozinha sobre o orçamento das famílias de baixa renda.

Cada família receberá R$ 52, valor que corresponde a 50% da média do preço do botijão de 13 kg. No entanto, o preço do benefício pode ser atualizado pela ANP (Agência Nacional do Petróleo), que mensalmente publicará em seu site, até o décimo dia útil do mês, o valor da média dos seis meses anteriores referente ao preço nacional do botijão.

Neste mês, o Executivo optou por atender pessoas residentes em 100 municípios que decretaram estado de calamidade por causa das chuvas na Bahia e em Minas Gerais. A partir de janeiro, o governo deve disponibilizar o auxílio-gás para todos as 5,58 milhões de famílias elegíveis para receber o benefício. Quem não for contemplado em dezembro, receberá a ajuda financeira de forma retroativa, a partir de 18 de janeiro.

Para efetuar o pagamento do benefício, o governo levará em conta o calendário regular de pagamentos do Auxílio Brasil. Cada família receberá a ajuda de acordo com o NIS (Número de Identificação Social), atribuído pela Caixa Econômica Federal para identificar pessoas cadastradas em programas sociais do governo.

O auxílio-gás será pago a cada dois meses, por cinco anos, a pessoas inscritas no CadÚnico (Cadastro Único) para programas sociais do Executivo, com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo, ou que tenham entre seus integrantes pessoa que receba o BPC (Benefício de Prestação Continuada).

Segundo o governo, para fins de implantação do auxílio-gás, excepcionalmente nos primeiros 90 dias, terão prioridade de pagamento do benefício, nesta ordem: beneficiários do Auxílio Brasil com menor renda per capita e com maior quantidade de integrantes na família.

Do R7