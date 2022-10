Grupo criminoso atira contra policiais que foram averiguar denuncia de homicídio em Epitaciolândia

A prefeitura de Brasiléia através da secretaria de Assistência Social realizou nesta sexta-feira, 21, o I Baile das Flores, com objetivo de celebrar o mês dos idosos, comemorado no dia 01 de outubro, que proporcionou um momento de confraternização entre o grupo da melhor idade.

A festa, que foi coordenada pela equipe do Centro de Convivência do Idoso José Andrelino Avelino da Silva, proporcionou muita diversão, bingo, música e dança.

Dezenas de idosos participaram da diversão com muita música ao som de Raimundo dos teclados, o evento contou com a presença do Secretario de Assistência, Djahilson Américo e equipe do Centro, coordenado por Suellen Araújo.

Inserir os idosos no contexto social é uma das prioridades da Prefeitura de Brasiléia. “A diversidade faz com que esses integrantes da terceira idade vivenciem momentos em grupo, dessa forma, toda equipe planeja festas como essa que envolvem alegria, diversão e muita criatividade, momentos únicos que proporcionam a alegria e felicidade dos nossos idosos”, pontuou a coordenadora Suelen Araújo.

Segundo o secretário municipal de Assistência Social, Dhjailson Américo, as ações realizadas pelo Centro de Convivência do Idoso de Brasiléia, são ações humanizadas, que resgatam a autoestima e proporcionam o fortalecimento, vínculo e o convívio social na terceira idade.“Festa como essas proporcionam alegria aos nossos idosos, essa em especial comemora o dia do idoso que foi dia 01 de outubro, nossas ações envolvem e reforçam a valorização e a integração social da terceira idade. A Prefeitura de Brasiléia, prefeita Fernanda Hassem tem um carinho especial pelos nossos idosos é um compromisso da nossa gestão ter um olhar de amor e valorização para todos eles”. destacou o secretário.

