Aparelho de raio x flagrou a tentativa de passar a droga para dentro da unidade prisional

Nove mulheres tentaram entrar neste final de semana no presídio estadual Francisco D´Oliveira Conde, em Rio Branco, com cerca de um quilo de drogas. Cada uma delas carregava uma porção da droga. O grupo foi flagrado ao passar pelo raio x, antes de ter acesso à parte interna da unidade prisional.

As prisões em flagrante ocorreram no último sábado (8), durante revista aos visitantes.

Com as porções de entorpecente escondidas nas partes íntimas, elas receberam voz de prisão e deverão engrossar as estatísticas sobre mulheres que se envolvem com o crime de tráfico de drogas, impulsionadas pelo envolvimento amoroso com homens que cumprem penas nos presídios em todo o território nacional.

As nove mulheres foram encaminhadas à Delegacia de Flagrantes (Defla), acusadas de tráfico de drogas.

Via de regra, segundo a polícia, esse grupo é composto por namoradas, amantes, esposas e até irmãs e mães de detentos. Grande parte delas comete o crime sob coação dos apenados.