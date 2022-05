Grupo especial é montado para combater e prevenir crimes de tortura no Acre

Equipes da Polícia Militar do Acre (PMAC), com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), conseguiram prender dois indivíduos na noite desta terça-feira, 4, após o roubo a um posto de gasolina localizado na BR 317, Km 52, no município de Porto Acre. Na ocorrência também foram apreendidos uma arma de fogo e diversos tipos de substâncias entorpecentes.

Acionados via Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) e de posse das informações coletadas no local, os policiais militares seguiram em busca de quatro homens que teriam efetuado um disparo de arma de fogo no momento do roubo e fugido em um veículo Fiat Palio, em direção ao assentamento Baixa Verde e em seguida para o ramal Iquiri, já no município de Senador Guiomard.

Ao chegarem no ramal, os militares localizaram o veículo abandonado e identificaram a barra de direção quebrada. Seguindo os indícios, com o apoio de uma equipe da PRF, os policiais continuaram as buscas até chegarem à residência do suspeito, onde sua mãe informou que ele teria ido à casa de seu irmão, cerca de 330 metros dali. O suspeito foi encontrado no local e com ele estava o valor de R$ 172,00 e um saco plástico transparente, com substância aparentando ser maconha.

Com informações sobre outro envolvido, que estaria com a arma usada no crime, as equipes seguiram as buscas com o apoio de uma guarnição do efetivo de Senador Guiomard. O segundo suspeito foi encontrado no ramal Mediterrâneo, com uma motocileta Honda Biz, e com ele também foram encontradas substâncias entorpecentes, supostamente cocaína, merla e maconha.

Na residência do segundo envolvido foram encontrados a pistola PT 380, marca Bersa, calibre .380, com um carregador e 9 municões, e os seguintes embalos com substâncias aparentando ser: 8 pacotes de merla, 89 papelotes de cocaína, 90 papelotes de merla, 35 sacos transparentes com maconha, uma barra de aproximadamente 95 gramas de maconha, entre outros itens, supostamente usados no comércio de drogas, como rolos de linha e de papel film, cadernos com anotações, além de 413 reais em dinheiro.

Os dois homens foram presos e levados para a delegacia especializada do município, bem como a arma e todo o material apreendido, para serem tomadas as medidas cabíveis.

