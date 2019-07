Assessoria de Comunicação da PMAC

Em ocorrências distintas, mais duas motocicletas roubadas foram recuperadas pelo Batalhão de Operações Especiais (Bope), por meio do Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (GIRO), nesta terça-feira, 30, em Rio Branco. Uma arma de fogo também foi apreendida.

Uma delas, a Yamaha Fazer, de cor preta, Placa MZW 9622, foi encontrada, após denúncia, em uma área de mata na Rua Gomes Machado, bairro Cadeia Velha. Em consulta via CIOSP, foi constatada a restrição de roubo do veículo, que foi encaminhado para o pátio do Detran/AC.

Noutra ocorrência, no bairro Floresta Sul, foi recuperada a moto Factor, de cor vermelha, Placa OXP 9437, roubada no dia 28 deste mês. Na abordagem de seus ocupantes, foi encontrada uma escopeta, calibre. 20, com uma munição. A dupla foi presa e, junto com os itens apreendidos, encaminhada à delegacia.

