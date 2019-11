Esposa de Gugu, Rose Miriam, está em uma cadeira de rodas extremamente abalada. Muitos amigos aguardam no lobby do hospital

Esposa do apresentador frequenta igreja batista local

O pastor da igreja First Baptist Church — que a esposa de Gugu Liberato, Rose Miriam Di Matteo, frequenta — deu informação ao Jornal da Band sobre o estado de saúde do apresentador.

Segundo o religioso, Gugu está ligado a aparelhos e as perspectivas não são otimistas. Disse ainda que, agora, “está tudo nas mãos de Deus”. O hospital disponibilizou uma sala exclusiva para que os familiares possam se acomodar.

Dentro do hospital, a repórter da Band Patrícia Maldonado afirmou que a comoção é geral. Rose Miriam está em uma cadeira de rodas, extremamente abalada. Muitos amigos aguardam no lobby do hospital.

A mãe de Gugu, Maria do Céu, 90 anos, chegou a Orlando na tarde desta quinta-feira (21/11/2019). Ela foi levada para a cidade norte-americana após saber da gravidade do estado de saúde do filho.

Em comunicado, a assessoria de imprensa do apresentador confirmou a internação.

“Informamos que nesta quarta-feira, 20, o apresentador Gugu Liberato sofreu um acidente em sua casa em Orlando e encontra-se internado em observação por 48 horas.

Voltaremos a informar assim que um boletim médico for emitido e contamos com o profissionalismo de todos os amigos da imprensa”, diz a nota.

ACIDENTE DOMÉSTICO

Gugu está internado em estado muito grave após cair do telhado de sua casa, em Orlando, nos Estados Unidos, na última quarta-feira (20).

Na queda de 4 metros de altura, o apresentador bateu a cabeça na quina de um móvel. O apresentador estava fazendo reparos no forro do teto de sua casa.

Ele foi socorrido às pressas e desde então segue em observação. Conforme o protocolo para estes casos, os médicos aguardam uma reação de Gugu para verificar a extensão dos danos, mas o apresentador permanece inconsciente e ligado a aparelhos.

