Guida Aquino é reconduzida à reitoria da Ufac com mais de 3,5 mil votos

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Acre (FAPAC) publicou nesta quinta-feira, 19, um segundo edital de apoio financeiro para a execução de projetos de pesquisa de mestrandos e doutorandos. A data limite para a submissão de propostas encerram dia 3 de junho, às 10h59min.

Para participar, o candidato deve estar matriculado em algum programa de pós-graduação em uma instituição de ensino superior do Acre, estar com a pesquisa em execução já aprovada no processo de qualificação, defender a dissertação ou tese em, no máximo, 12 meses após a contratação do projeto, entre outros requisitos.

Será disponibilizado R$ 138 mil destinados a 20 projetos de mestrando de até R$ 4 mil para cada proposta aprovada e 7 projetos de doutorando, de até R$ 6 mil para cada pesquisador aprovado.

As submissões das propostas deverão ser, exclusivamente, efetuadas pelo candidato por meio do preenchimento do formulário eletrônico disponível no SIGFAPAC (www.sig.fapac.ac.gov.br), na área de cada pesquisador.

A iniciativa é uma parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

Acompanhe o edital Fapac/CNPq n°002/2022, com a documentação necessária, cronograma e o formulário de inscrição CLICANDO AQUI.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários