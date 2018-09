Faltando 17 dias para as eleições, o candidato a governador, Coronel Ulysses Araújo (PSL), intensificou a agenda política para mostrar a população acreana uma alternativa nova e capaz de mudar a história do Estado.

Na busca pela renovação, a campanha recebeu a adesão de mais apoiadores, seguidores de Bolsonaro, que estão ajudando no planejamento dos próximos eventos, como as carreatas a serem realizadas nos próximos dias.

“É com muita honra que todos os dias recebemos a adesão de voluntários que querem uma nova forma de governar o Acre. Vamos mostrar que podemos fazer mais pelo nosso povo, acabando com o desperdício do dinheiro público”, afirmou.

Coronel Ulysses segue também conversando com as pessoas de casa em casa, olhando nos olhos das pessoas e pedindo uma chance para ser governador.

Na manhã desta quinta-feira, 20, o candidato de Bolsonaro no Acre participou de reuniões em empresas e se reuniu com lideranças comunitárias. Na parte da tarde, o representante do “Mito” no Estado liderou os seguidores em um bandeiraço e adesivaço na Estrada da Floresta. Ele estava acompanhado do candidato a vice-governador, Réssini Jarude, e do candidato ao Senado Federal, advogado Paulo Pedrazza, e dos candidatos a deputado estadual e federal.

