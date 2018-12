Com a presença de representantes de nove dos 10 clubes aptos a voto, a chapa encabeçada pelo atual presidente da Federação de Futebol do Acre (FFAC), Antônio Aquino Lopes, única inscrita para concorrer à eleição realizada nesta sexta-feira (28), na sede da entidade, em Rio Branco, foi aclamada para conduzir o futebol acreano pelo próximo quadriênio 2019/20123. Apenas o Plácido de Castro não teve representante no pleito.

Os clubes foram unânimes na aprovação da chapa, que tem como vice-presidente o empresário Adem Araújo. Com a reeleição, Antônio Aquino vai somar mais quatro anos na função, totalizando 38 como mandatário principal do futebol do acreano. Atualmente com 71 anos, ele assumiu a presidência da FFAC em abril de 1984.

A posse para o novo mandato está marcada para 20 de abril de 2019. A gestão deve permanecer no comando até 20 de abril de 2023.

De 1919 a 1946, o futebol acreano era administrado pela Liga Acreana de Esportes Terrestres (Laet). A partir de 1947 até 1988, a Federação Acreana de Desportos (Fad) comandou as ações do esporte no estado. No ano seguinte, o futebol foi profissionalizado, justamente em uma das gestões do atual presidente da FFAC.

Duaine Rodrigues, GloboEsporte.com