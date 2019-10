Hamburgueria Black Burger inaugura espaço para receber clientes em Brasiléia

Como diz o ditado: “O que era bom, ficou melhor”, pode-se aplicar no mais novo espaço para seus clientes, oferecido pelo casal de empresários Pablo e Priscila, que após um ano trabalhando com o serviço de entrega (Delivery), de hambúrgueres da Black Burger, deram mais um passo em seu empreendimento.

Na noite desta segunda-feira, dia 7, inauguraram o seu espaço físico para poder receber seus antigos e novos clientes. Localizado na Rua Manoel Marinho Montes, próximo ao cemitério municipal, com um espaço moderno e ambiente familiar, estão atendendo de terça à domingo a partir das 18 horas.

Segundo a proprietária Priscila; “Essa foi uma forma de agradecer o carinho que os moradores nos receberam a um ano atrás. Iniciamos com o serviço de entrega e agora estamos com esse espaço para receber todos de braços aberto”, destacou.

Mesmo com abertura do espaço, o Black Burger continua com o serviço de entrega através do número (68) 99957-8042 e pelo aplicativo WhatsApp. O cardápio é variado com diversos tipos de hamburguês, sucos, refrigerante, batata frita com acompanhamentos, além de outros.

Priscila comentou que, outros tipos de comida estarão sendo inseridos no cardápio nos próximos dias, onde os clientes com sua família poderão saborear pratos variados.

Veja vídeo da abertura da Hamburgueria Black Burger com o jornalista Eldson Júnior.

