Aconteceu na manhã de segunda-feira (1), a tradicional cerimônia de hasteamento das bandeiras em comemoração aos 109 anos de emancipação de Brasileia. A solenidade foi realizada em frente a Câmara de Vereadores, localizada na Rua Geny Assis, e contou com as participações da prefeita Fernanda Hassem, do presidente do Legislativo Municipal, Rogério Pontes, subtenente do Corpo de Bombeiros, Rebolças, capitão Francisco Afonso, comandante da Companhia Especial de Fronteira, major Ana Cássia Comandante do 10° Batalhão da Policia Militar, tenente Queiroz Oficial de Operações e a ex primeira dama do Estado do Acre, Bete Cameli.

Em seu discurso, a prefeita Fernanda Hassem destacou a importância de todos no processo de crescimento do município e convocou a comunidade, para junto ao poder público, unissem forças para trabalhar a favor do desenvolvimento da cidade.

“Iniciamos a nossa semana mantendo a tradição que é o hasteamento das nossas bandeiras nacional, estadual e municipal. Momento, onde, com muito orgulho cantamos o nosso hino municipal, levamos o nosso amor a nossa cidade, reafirmamos o compromisso no desenvolvimento da nossa querida Brasiléia, seja na educação, na saúde, na cultura, na cidadania, no esporte, em todas as áreas, são 109 anos e há muito por se fazer. Fazemos parcerias com os parlamentares estaduais, federais, com os nossos senadores, Governo do Estado e todo o poder executivo, não conseguimos trabalhar sozinhos, Brasiléia tem essa característica de ter a humildade acima de tudo, de ter a perseverança de ter um povo aguerrido, lutador, de um povo batalhador. Avante! é essa palavra que deixo como marca e mensagem do nosso 3 de julho”, destacou Fernanda Hassem.

O hasteamento dos pavilhões já é uma tradição da cidade e tem como objetivo homenagear Brasileia, resgatando sua identidade e valores, trabalhando sua história, riquezas, cultura, costumes e tradição.

A comandante do 10° Batalhão da Polícia Militar, major Ana Cássia, falou da emoção em ver o civismo e participação dos munícipes ao cantar o hino da cidade. “Uma oportunidade única e feliz em participar desta solenidade, com muitas crianças e adolescentes, num ato cívico muito bonito, onde executaram uma apresentação linda do hino a Brasiléia. Queremos usar essa oportunidade para parabenizar o povo da cidade pelo aniversário, pelas festividades que se aproximam, dizer que a Polícia Militar está com muito carinho e empenhada em garantir a segurança das pessoas para que possam comemorar da maneira mais tranquila possível, estamos intensificando essa semana o policiamento, a educação de trânsito para garantir que tudo funcione com maior tranquilidade” ressaltou a major Ana Cássia.

O presidente da Câmara dos Vereadores de Brasileia, Rogério Pontes, falou a respeito da atividade. “Nós do legislativo estamos felizes em participar do hasteamento das bandeiras, preparativos do aniversário de 109 anos do nosso município. De mãos dadas com a nossa prefeita fazendo o que está ao nosso alcance, a prefeita Fernanda Hassem e toda equipe estão de parabéns, trabalhando para dar continuidade as ações em nosso município, isso é importante para o povo de Brasiléia”, disse Rogério Pontes.

As programação dos 109 anos de Brasileia segue até o dia 7 de julho, com o encerramento do Carnavale 2019. A expectativa da população também é grande para a realização do show gospel, da alvorada, desfile cívico e o Carnavale que acontecerá na Praça Hugo Poli.

