Helicóptero do Ciopaer encanta crianças e adultos na Expoacre

Uma intensa onda de frio polar chegará ao Acre na próxima terça-feira, 9 de agosto, derrubando brusca e acentuadamente a temperatura, principalmente em Rio Branco, Brasileia, Assis Brasil, Sena Madureira e municípios vizinhos, com mínimas que podem oscilar, ao amanhecer dos dias seguintes, entre 10 e 13ºC, de acordo com o portal O Tempo Aqui.

Outro portal, o ClimaTempo, explica que essa frente fria começa a se formar entre o Brasil, o Paraguai e o norte da Argentina durante a segunda-feira, 8 de agosto, mas só se organiza completamente na terça-feira, 9 de agosto, junto com um ciclone extratropical que se forma sobre o Sul do Brasil. Este sistema desloca-se sobre o interior do Brasil nos dias 9, 10 e 11 de agosto. Esta frente fria traz também uma forte massa de ar frio de origem polar.

As mínimas, ao amanhecer dos dias seguintes, deverão oscilar entre 10 e 13ºC, em Rio Branco e demais municípios do leste e do sul do Acre. No entanto, segundo O Tempo Aqui, os fortes ventos, que estarão soprando da direção sudeste, deixarão sensação térmica ainda mais baixa para quem estiver exposto a tais ventos, cujas rajadas, em alguns pontos, poderão passar de 50km/h.

“Essa massa de ar polar será muito abrangente, devendo ser a mais forte do ano a atingir a Amazônia, até o momento. Até a cidade de Manaus deverá ser atingida pelos ventos dessa onda polar”, diz o portal acreano.

