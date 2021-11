Hemonúcleo de Brasileia comemora Dia do Doador de Sangue festejando altos índices de coleta

A coordenação do Hemonúcleo de Brasileia prepara programação pelo Dia Nacional do Doador de Sangue, 25 de novembro, tendo os bons êxitos em coleta de bolsas como motivação para festejar os mais de 3 mil doadores fixos, cadastrados nessa região do Alto Acre, que serão agraciados com vasta programação, a ser desenvolvida no decorrer do dia 30 de novembro.

Essa alta adesão ao mais importante ato de cidadania é motivo de sobra para ser celebrada pela gerência do Hemonúcleo de Brasileia, que tradicionalmente prepara um dia de festejos com sorteio de prêmios, lanche, almoço regional, bolo, som ao vivo, todo um clima de confraternização e, claro, a coleta, pois o doador é o artista principal.

O objetivo é valorizar a importância de ser doador de sangue, festejar com os voluntários, para que se sintam valorizados e tenham a consciência sobre a importância do ato, que acaba por chamar atenção da sociedade como um todo, na perspectiva de atrair mais e mais doadores da região do Alto Acre.

A captação tem êxitos tão positivos, que segundo o gerente administrativo, Camilo Lima, 70% do estoque é enviado para suprir o Hemocentro de Rio Branco, e com o apoio e reconhecimento do governo do Estado, a tendência é que esses índices continuem subindo, pois já está em vias de implementação uma reestruturação para que o órgão tenha condições de atender a crescente demanda.

“Doar sangue salva vidas e é importante mostrar, por exemplo, que uma bolsa de 450ml pode salvar a vida de até três pessoas. Por isso, devemos ser incansáveis nesse objetivo”, defendeu Camilo Lima

