O Hemonúcleo do município de Brasiléia realizou na terça-feira, 27, uma programação especial para os doadores de sangue, em alusão ao dia Internacional do Doador, comemorado no último Domingo, 25.

A unidade atende toda regional do Alto Acre e às vezes supri as necessidades também da capital. Atualmente conta com mais de 800 doadores cadastrados, mais poucos comparecem frequentemente para realizar a doação.

Com isso a direção da unidade realizou um café da manhã especial para homenagear e valorizar os doadores que sempre realizam a ação humanitária e ajuda a salvar vidar.

“Gostaria de agradecer a presença de todos os doadores. Hoje estamos comemorando o dia Internacional do Doador de Sangue. Então hoje estamos realizando um café da manhã em agradecimento para todos que colaboram, com essa ação de salvar vidas”, destacou Jailene Holanda, gerente do Hemonúcleo.

Segundo a Gerente Jailene Holanda, o ano de 2018 foi um ano muito difícil para a capitação de sangue, pois, muitos pensam que doando sengue pode afetar na produção dos glóbulos vermelhos e até ficar sem sangue. Mesmo assim Jailene agradece o empenho de toda à equipe que colabora diariamente para que seja possível salvar vidas.

A coleta não afeta a produção, e muito menos pode diminuir o sangue do doador. Todo sangue é separado em diferentes componentes, e, assim poderá beneficiar mais um paciente com apenas uma unidade coletada. Os componentes são distribuídos para os hospitais para atender casos de emergências, como pacientes com câncer, com queimaduras, acidentadas ou que serão submetidos a cirurgias.

Os interessados podem se dirigir ao Hemonúcleo, localizado no rua Generalissimo Deodoro, 417, bairro Raimundo Chaar, próximo a UNOPAR. Esta aberto de segunda à sexta. Sendo que a coleta de sangue só é realizada nas terças das 7:30 às 16:00 e as quintas das 7:30 às 12:00 horas.

Para realizar a doação, é preciso, está em boas condições de saúde; Ter idade mínima de 16 e 17 anos (com autorização dos pais ou responsáveis); Ter peso superior a 50 kg e Está bem alimentado, dentre outros.

Na oportunidade o hemonúcleo de Brasiléia realizou um café da manhã para os doadores. Hoje tem cerca de 800 doadores cadastrados, mas poucos comparecem para doar sangue e salvar vidas. A coordenadora do centro Jailene, aproveitou para agradecer os funcionários que lhe ajudam no dia dia.



Almir Andrade, com Eldson Júnior

