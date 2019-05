A coordenadora do hemonúcleo de Brasiléia, Francisca Oliveira Aiache, está realizando uma campanha para que novos doadores, possam procurar o núcleo e doar sangue, afim de abastecer o banco de bolsas, para que possa ajudar quem possa ajudar quem precise.

O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Acre – Hemonúcleo, está localizado na rua Generalíssimo Deodoro, com atendimento comercial de segunda à sexta-feira, conta com quase cerca de 2000 doadores cadastrados e devido ser um posto estratégico, o mesmo tem ajudado até mesmo a Capital com as bolsas coletadas.

Qualquer informação, poderá ser dada através do número 3546-3791, ou no local, na rua Generalíssimo Deodoro, ao lado do posto de Saúde Municipal, Fernando Correa.

Para realizar doações, poderá acontecer a partir dos 16 anos, ser saudável, ter acima de 45 quilos, até 65 anos e não ser portador de doenças transmissíveis. Basta levar documentos pessoais para realizar seus exames preliminares.

O posto está atendendo de segunda à sexta-feira, a partir das 7h30 às 17h30. As doações acontecem nos dias de terça e quinta-feira.

