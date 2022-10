Histórico! Palmeiras goleia Boca Juniors e é campeão da Libertadores Feminina

Bávaros chegaram aos 25 pontos, dois a mais que o agora vice-líder Union Berlin, que enfrenta o Monchengladbach no domingo

Os gols da vitória foram marcados por Gnabry, Musiala, Mane, Goretzka, Mathys Tel e Choupo-Moting Tel, enquanto Widmer e Marcus Ingvartsen descontaram para o time do Mainz, que se manteve na parte intermediária da classificação com a derrota deste sábado com 18 pontos.

O Bayern agora volta as suas atenções para a última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Com 100% de aproveitamento no Grupo C do principal torneio europeu, o time alemão recebe a Inter de Milão. Já pelo Campeonato Alemão, a equipe do técnico Julian Nagelsmann tal encara o Hertha Berlim. No mesmo dia, o Mainz, como mandante, encara o Wolfsburg.

Jogando diante de sua torcida, o Bayern abriu o placar logo no início da partida. Sadio Mane deu uma assistência na medida para Gnabry bater à meia altura e abrir o placar aos cinco minutos.

Com o controle total das ações da partida, o Bayern não encontrou dificuldades para ampliar o marcador. Musiala teve espaço na entrada da área e acertou um belo chute no canto para aumentar a vantagem para 2 a 0 aos 28 minutos.

Antes do fim do primeiro tempo, o Bayern ainda fez mais um. Sadio Mane cobrou pênalti, mas Robin Zentner espalmou. Ele mesmo pegou o rebote e mandou para as redes fazendo 3 a 0 aos 43 minutos.

Nos acréscimos, porém, o Mainz conseguiu descontar. Widmer aproveitou erro de marcação e, após escanteio, diminuiu a diferença para 3 a 1.

O Bayern voltou para o segundo tempo e fez o quarto gol em uma bela jogada de Mane. Ele foi no fundo e cruzou na medida para Gotrezka, de cabeça, fazer 4 a 1. Aos 32 minutos Mathys Tel deixou a sua marca com um forte chute da entrada da área e aumentou a conta para 5 a 1.

Marcus Ingvartsen ainda conseguiu descontar já no final da partida aproveitando um erro da defesa do Bayern e diminuiu o prejuízo para 5 a 2. Com sede de gols, o Bayern, porém, ainda fez mais um. Choupo-Moting chutou rasteiro e fechou a vitória em 6 a 2.

O Stuttgart também entrou em campo neste sábado e venceu de virada o Augsburg por 2 a 1. O gol da vitória foi marcado por Waldemar Anton, nos acréscimos. Niederlechner recebeu na área e fez um golaço logo de cara ao encobrir o goleiro aos quatro minutos. O Stuttagar empatou com Guirassy, de cabeça também no primeiro tempo.

O Wolfsburg também jogou em casa e superou o Bochum por 4 a 0. Felix Nmecha e livrou da marcação e, de cabeça, abriu o placar aos 28 minutos. Em um rápido contra-ataque, Wimmer lançou Baku em velocidade. O jogador passou pelo goleiro e aumentou a vantagem para 2 a 0 aos 35 minutos do primeiro tempo. Na etapa final, Nmecha voltou a balançar a rede aproveitando rebote de cobrança de falta. Aos 35 minutos com um belo chute de fora da área, Wind marcou um belo gol e fechou a goleada em 4 a 0.

Já o RB Leipzig saiu na frente no duelo com o Bayer Leverkusen. Nkunku subiu mais que a defesa rival e cabeceou firme para fazer 2 a 0 aos 32 minutos da etapa inicial. Já no final da partida, Timo Werner consolidou os três pontos com um chute no canto.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários