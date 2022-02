Hoje é Dia destaca os 90 anos da conquista do voto feminino no Brasil

O Hoje é Dia da semana entre os dias 20 e 26 de fevereiro destaca a conquista do direito ao voto feminino no Brasil, que ocorreu há 90 anos, no dia 24 de fevereiro de 1932. Nos próximos dias, também serão lembrados artistas como Bezerra da Silva (nascido em 23 de fevereiro), Andy Warhol (falecido em 22 de fevereiro) e Johnny Cash (nascido em 26 de fevereiro). A semana também traz o Dia Internacional da Língua Materna, comemorado em 21 de fevereiro.

Mulheres às urnas

No dia 24 de fevereiro, é comemorada a conquista do direito ao voto por parte das mulheres no Brasil. A demanda de mulheres pelo direito de votar e de serem eleitas ganhou corpo no início do século XX, a partir do movimento sufragista brasileiro. Mas o exercício de direitos políticos só seria estendido às mulheres em 1932, quando o novo código eleitoral do país entrou em vigor, em pleno governo provisório do ex-presidente Getúlio Vargas. Dois anos depois, em 1934, o voto feminino passa a ser previsto pela Constituição.

A conquista desse direito também foi impulsionada por várias pioneiras, como a professora Celina Guimarães Viana, que pôde, por meio de um requerimento, votar em 1927 e se tornou a primeira eleitora do país. Outro nome é o de Leolinda de Figueiredo Daltro, uma das fundadoras do Partido Republicano Feminino, criado em 1910. A zoóloga paulista Bertha Lutz, uma das criadoras da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, é apontada como uma das maiores líderes na luta pelos direitos políticos das mulheres.

O programa Na Trilha da História, da Rádio Nacional, contou a história de estas e outras mulheres que abriram caminho para o sufrágio feminino, em conversa com a historiadora Teresa Cristina Marques, professora do Departamento de História da Universidade de Brasília (UnB), e autora do livro O voto feminino no Brasil. Ouça:

Atualmente, mesmo com a maioria do eleitorado, as mulheres ocupam pouco espaço na legislatura. No Senado, por exemplo, doze vagas foram ocupadas por senadoras, o que representa 14,8% das 81 cadeiras. Já na Câmara dos Deputados, 77 dos 513 parlamentares eleitos são mulheres.

Comentários