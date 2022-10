Holanda anuncia pré-lista para Copa do Mundo com 39 jogadores

Com poucos dias para a bola rolar no Catar, a Holanda foi uma das seleções que optou por divulgar os nomes da lista preliminar de convocados para a Copa do Mundo. O técnico Louis Van Gaal resolveu não selecionar a quantidade máxima de atletas permitidos, 55, relacionando apenas 39 nomes.

Os 26 convocados para defender a equipe holandesa no Mundial sairão dessa primeira relação. Lesionado, Wijnaldum, ex-PSG e atualmente na Roma, ficou fora. O anúncio final dos jogadores selecionados para a Copa do Mundo deve acontecer até 14 de novembro.

De acordo com a programação da seleção holandesa, Van Gaal deve revelar o seu grupo de jogadores no dia 11 de novembro. “É uma lista grande, e sendo honesto, não é esse meu estilo”, afirmou o treinador da equipe nacional.

“Mas se sabe que os jogadores que ficarão na lista final já tinham de estar nesta. Como nunca se sabe do futuro, é preciso se preparar para obstáculos possíveis, como lesões”, complementou.

Holanda na Copa do Mundo

A Holanda está no Grupo A da Copa do Mundo, junto com o anfitrião Catar, Equador e Senegal. A estreia dos holandeses será diante de Senegal em 21 de novembro, em Al Thumama, a partir das 13h (horário de Brasília).

A segunda partida será diante do Equador, no dia 25, no Internacional Khalifa, às 13h (de Brasília). Os holandeses fecham a participação na fase de grupos contra o Catar, em Al Bayt. O último jogo acontece no dia 29 de novembro, a partir do meio-dia.

A Holanda sempre chega cercada de expectativa em uma Copa do Mundo e essa edição no Catar não será diferente. Por isso, o torcedor que está estudando para fazer bonito nas apostas online não deve subestimar a eterna Laranja Mecânica.

E, a VaideBet se apresenta como um ambiente seguro, divertido e inovador para receber os seus palpites nos principais eventos esportivos do Brasil e do mundo. O usuário tem acesso a um site intuitivo, licenciado e fácil de usar, com todas as informações que você precisa para o seu jogo de aposta.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários