Um homem identificado por dar golpes em agencia de viagens no Acre, identificado como Max Castro de Lima, foi preso pela polícia no último final de semana na cidade de Toledo, estado do Paraná.

Segundo foi levantado, Max já vinha sendo procurado nos estados citados, devido ter aplicado golpes com uma agencia de viagens, onde vendia pacotes fictícios, mas, quando as vitimas procuravam, não existia junto as agências.

Nas cidades de Brasiléia e Epitaciolândia, no Acre, e na cidade de Cobija, lado boliviano, existem várias vítimas que perderem ao menos, cerca de R$ 2.700 reais. O mesmo fugiu deixando várias vítimas frustradas sem poder reaver seu dinheiro e nem realizar seus sonhos.

O acusado divulgava vídeos em hotéis de luxo oferecendo pacotes com até 50% mais baratos, ludibriando suas vítimas a fazerem depósitos e somente depois, percebiam que tinham caído em um golpe.

A empresa de viajem Max Turismo, que tem como dono Max Castro de Lima, pode ter aplicado golpes em centenas de pessoas em vários estados do Brasil. O mesmo vinha era considerado foragido da justiça de Santa Catarina (PR), pelos crimes de estelionato e contra o patrimônio, além da utilização de documentos falsos.

Max foi detido em sua casa e teve dois veículos de luxo apreendidos, sendo que um estava em nome do documento falso que utilizava.

Fonte: toledonews.com.br

Comentários