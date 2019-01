Pereira começou a trocar tiros com os policiais e ao ser baleado, morreu

Após matar a própria mãe no último domingo (30), Anderson Pereira foi morto na manhã desta quinta-feira (3) durante uma troca de tiros com a polícia, no ramal do Arco-Íris, no município de Rodrigues Alves.

O acusado estava sendo procurado pelos agentes, que enviaram quatro viaturas até o local. Anderson estava escondido em um floresta que já frequentava há alguns anos, de acordo com a polícia.

Pereira começou a trocar tiros com os policiais e ao ser baleado, morreu. Um dos policias foi ferido com um disparo de arma de fogo na perna e foi encaminhado ao Hospital do Juruá em Cruzeiro do Sul em estado estável.

Com informações do Portal NH.