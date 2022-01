Homem agride esposa, mas acaba preso pela PM com arma de fogo em Epitaciolândia

O caso aconteceu na tarde deste Domingo no município de Epitaciolândia, quando a consumidora encontrou larvas dentro do pacote de arroz recém comprada em um supermercado para fazer o almoço.

“Esta não é a primeira vez que me acontece isso, e eu não fui a única a presenciar este fato, estou aqui relatando para vocês da Imprensa porque quero que o povo tomem cuidado quando for preparar uma comida com o arroz. Eu não quero confusão com ninguém, mas é chato comprar um arroz que custa caro e ainda ter o desprazer de encontrar “bixinhos” dentro dele”. Relata a consumidora em tom de desabafo.

A consumidora pediu para não ser identificada e não forneceu dados complementares sobre o local onde comprou o alimento e/ou a marca do alimento comprado, mas denunciou ao Jornal Oaltoacre para que outros consumidores tomassem conhecimento do caso.

Casos semelhantes já aconteceram em outros estados, reclamações de larvas e carunchos é um dos principais tópicos quando o assunto é arroz.

De acordo com informações do Instituto Biológico, algumas espécies de traças e carunchos estão presentes desde a colheita até a comercialização e acabam chegando à casa dos consumidores. Os produtos mais atacados são macarrão, arroz, farinha de trigo, fubá, achocolatados, bombons e ração para pet, dentre outros. “Alimentos com muito sódio costumam ter menos risco de infestação, pois estas pragas não conseguem se desenvolver devido à substância”, explica.

Esses bichinhos estão presentes nos alimentos o ano todo, mas são nos meses mais quentes que percebemos melhor sua presença, já que no calor encontram as condições mais favoráveis para reprodução e desenvolvimento.

Na época quente do ano, o risco de uma infestação é maior se você trouxer algum produto infestado para sua despensa de alimentos. Um produto infestado significa dezenas a centenas de ovos ou larvas que continuarão a se desenvolver no pacote, ou migrar para um próximo gerando uma infestação cruzada.

Levando-se em consideração o caso, é de extrema importância observar detalhadamente os produtos que esta adquirindo, caso note algo diferente, relate a um servidor da empresa. Ao comprar um produto, exija a Nota Fiscal Eletrônica (NFE), ela é o seu passaporte para reclamações e substituição do produto que esta irregular com base nas diretrizes do Código de Defesa do Consumidor.

Referencias: Folhadepernambuco

