João Paulo Gurgel do Nascimento, de 25 anos, havia acabado de sair de casa, na noite desta sexta-feira, com a intenção de se encontrar com amigos quando três homens encapuzados saíram de um beco e o alvejaram com pelo menos 12 disparos de arma de fogo.

Policias militares do 4º batalhão, que patrulhavam a área, se dirigiram à rua Beija-flor, a principal via do bairro Wilson Ribeiro, assim que ouviram os tiros. No local eles se depararam com um grupo de pessoas em torno da vítima, que estava no chão.

Acionada, a viatura 01 do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi ao local, mas os paramédicos nada puderam fazer por João Paulo.

Dos cerca de 12 tiros que atingiram a vítima, alguns acertaram a cabeça e os demais as costas da vítima.

Peritos do Instituto Médico Legal estiveram no local para analisar a cena do crime e em seguida removeram o corpo para o IML.

