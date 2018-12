Homem estava realizando um conserto no telhado quando recebeu uma descarga elétrica

Um homem de 40 anos morreu eletrocutado enquanto realizava um serviço no telhado de um motel, localizado no Km 11 da AC-40. Para retirá-lo do telhado, foi necessário o apoio do Corpo de Bombeiros.

Segundo informado pela equipe que atendeu a ocorrência, o homem usava um equipamento que apresentava fiação exposta. Quando ligou, o homem acabou levando uma descarga elétrica e ficou caído em cima do telhado.

O irmão que estava auxiliando no conserto ainda teria tentado ajudar, mas o telhado teria ficado energizado.

A guarnição dos Bombeiros foi acionada e auxiliou a perícia técnica a retirá-lo do local. O corpo em seguida foi encaminhado à base do Instituto Médico Legal (IML).