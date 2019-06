Crime ocorreu na madrugada de domingo (23), no bairro Cidade Nova, região do Segundo Distrito de Rio Branco. Mulher diz que só soube do paradeiro dele na noite de segunda (24).

Por Iryá Rodrigues, G1 AC — Rio Branco Após ficar sem notícias do marido por mais de um dia, a assessora parlamentar Francisca Siqueira, de 41 anos, descobriu que ele estava em coma na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb).

Fernando Roberto da Silva, de 53 anos, foi agredido a pauladas por três homens durante uma bebedeira. O delegado da 2ª Regional, Jarlen Alexandre, afirmou que o caso ainda não foi apresentado na delegacia. “Ao tomar conhecimento, a Polícia Civil está diligenciando para descobrir quem foi que lesionou a vítima”, disse. Francisca conta que o marido saiu de casa, no sábado (22), no bairro Santa Inês, para beber e não voltou. Segundo ela, na noite do sábado começou a ligar no celular de Silva, mas só caía na caixa postal. Ela só foi saber do paradeiro dele na noite de segunda (24). “Fui no 2º Batalhão da Polícia Militar e eles informaram que tinham tido uma ocorrência no bairro Cidade Nova, próximo ao hotel rodoviário e que um homem tinha sido levado para o hospital pelo Samu em estado greve. Corri para o hospital para ter certeza que era ele. Como ele foi achado sem carteira e sem celular, foi internado como desconhecido”, disse a mulher.

Depois de saber onde tinha acontecido o crime, a mulher foi até o hotel para tentar localizar o carro que o marido estava. No local, ela ficou sabendo que ele estava com uma outra mulher no hotel e em seguida chegaram três homens e que, durante a bebedeira, acabou ocorrendo uma confusão.

“O dono abriu o apartamento que meu marido tinha alugado. No local tinha duas peças de rouba dele, o carregador do celular e muita latinha de cerveja. Na hora que estava lá, uma mulher que mora ao lado me chamou e falou que ele [Silva] estava com uma mulher e depois chegaram três caras, que ficaram bebendo e depois se desentenderam. Aí, meu marido saiu e quando voltou, esses caras estavam esperando ele e começaram a agredi-lo com pedaços de pau”, contou.

Pneumonia após aspirar sangue

A mulher disse que Silva está em estado grave no hospital e com uma pneumonia. “Ele não reagiu e como foi encontrado na beira da rua, provavelmente, aspirou muito sangue e isso ocasionou uma pneumonia. O médico disse também que ele está com alguns coágulos no cérebro”, disse.

A vítima teve um osso da face quebrado devido as agressões e precisou passar por uma cirurgia de reconstituição.

“Por enquanto, o neurologista disse que não há necessidade de fazer uma cirurgia no cérebro, que ainda está inchado. Ele está tendo febre, o que segundo o médico, é normal devido o estado de saúde dele. Ele chegou parcialmente inconsciente no hospital e aí, para o cérebro poder descansar, eles decidiram induzi-lo ao coma”, afirmou.

Francisca disse que registrou um boletim de ocorrência, nesta terça-feira (25), na Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) e que foi orientada também a registrar na delegacia da 2º Regional, que deve investigar o caso.

