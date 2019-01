O corpo da vítima foi achado por populares já nas primeiras horas da manhã, que, imediatamente, acionaram o Ciosp da Polícia Militar

Um jovem ainda não identificado foi morto com cinco disparos de arma de fogo na madrugada deste domingo (27), no Km 3, da Estrada do Mutum, no bairro Alto Alegre, em Rio Branco.

O corpo da vítima foi achado por populares já nas primeiras horas da manhã, que, imediatamente, acionaram o Ciosp da Polícia Militar. Segundo informações, a vítima teria sido levada ao local para execução por membros de uma facção criminosa. O motivo do crime é desconhecido pelas autoridades.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames e procedimentos cabíveis. Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram na região buscando informações em busca de identificar os acusados, contudo, nenhum suspeito foi preso.

Somente neste final de semana, já foram contabilizados cinco homicídios e quatro tentativas contra à vida. No entanto, a polícia agiu rápido, e já prendeu os autores de três homicídios e três tentativas na capital.