Mais um homicídio foi registrado capital. Um homem ainda não identificado de aproximadamente 35 anos foi morto com um tiro na cabeça no final da tarde desta segunda-feira (19). O crime aconteceu Rua Novo Estado, no bairro João Eduardo I.

Segundo informações da polícia, a vítima estava em via pública quando um homem se aproximou e de posse de uma arma de fogo efetuou um tiro à queima-roupa acertando o ouvido da vítima. O criminoso fugiu do local. A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, prestou os primeiros atendimentos, mas o paciente não resistiu ao ferimento e morreu dentro da viatura.

O corpo foi encaminhado pela própria ambulância ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavérico e identificação. Policiais militares estiveram no local em busca de informações, mas ninguém quis se pronunciar com medo de retaliação. A PM não soube informar a motivação do crime. Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investigará o caso.

