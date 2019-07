Um homem que estava em uma bicicleta, pedalando sentido Assis Brasil já no km 3, por volta das 21 horas deste sábado, dia 20, teve uma morte trágica após ser atropelado por um carro modelo Ford/Fiesta, placas NAD 1762, da capital do Acre.

Segundo foi apurado até o momento, Antonio Oliveira Nascimento, de 48 anos, pedalava sua bicicleta pelo lateral da estrada sentido contrário ao carro, com destino à sua casa que ficaria nas proximidades.

As autoridades também identificaram o motorista, Alcimar Alves de Oliveira (25), que estaria na companhia de sua esposa, Jane Matos de Oliveira (32) e de Jéssica Queiros Cunha (27), quando o sinistro aconteceu.

O impacto foi frontal no lado direito do veículo. A vítima bateu forte no para-brisa e teve seu crânio quebrado, ao ponto de quebrar e espalhar partes do cérebro dentro do carro, além de várias fraturas pelo corpo e falecer antes de ser arremessado na estrada.

Está sendo apurado a veracidade da informação de que o motorista, após o impacto e uma das mulheres ter se ferido pelos os estilhaços, parou logo à frente e se evadiu, deixando as passageiras para trás.

Uma das primeiras hipóteses levantadas no momento, se o motorista teria tentado desviar de um buraco, fazendo uma manobra, indo de frente ao ciclista. Mas, devido a violência do impacto, se acredita que o carro estava acima da velocidade permitida na BR.

Socorristas do Bombeiros foram acionados, mas, nada puderam fazer. O caso está sendo levantado pelas autoridades policiais locais e as mulheres foram levadas o hospital onde atendidas e ficariam em observação por algumas horas.

