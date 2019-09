Homem é atropelado em avenida de Brasiléia e motociclista foge sem prestar socorro

Um acidente ocorrido por volta das 11h20 na Avenida Manoel Marinho Montes, parte alta da cidade de Brasiléia, deixou um homem identificado como, Pablo Pereira da Silva, aparentemente somente com luxações pelo corpo, uma vez que não foi encontrado vestígios de fraturas mais graves.

Segundo foi apurado no local do acidente, quase em frente à uma escola e debaixo de um semáforo, a vítima tentava cruzar a Avenida, quando uma moto o atropelou, fazendo com que fosse jogado no asfalto sentindo dores pelo corpo.

Para surpresa de pessoas que viram o acidente, o motociclista simplesmente fugiu para dentro do Bairro Ferreira da Silva. Foi quando policiais militares foram acionados e logo após, chegou uma equipe de socorristas do SAMU.

Agentes do Ciretran também foram acionados. Uma testemunha que presenciou o acidente, faz uma denuncia anônima de onde estava a moto, poucas quadras do ocorrido.

Policiais militares e agentes do Ciretran foram até o local e encontraram o veículo estacionado em um lava-motos. O piloto estacionou e se evadiu do local e após verificar a placa MZV 3826, constataram que havia irregularidades nos documentos desde o ano de 2017, além de multa pendente. Um guincho foi acionado e moto levada para o pátio do Ciretran de Brasiléia.

O acidentado recebeu os primeiros socorros e ficaria em observação no hospital de Brasiléia, podendo ser liberado nas próximas horas.

