Homem é condenado na África do Sul por mais de 90 estupros, sobretudo de crianças

Essa é a maior premiação da história do Powerball; vencedor receberá ‘apenas’ cerca de R$ 5 bilhões caso queira prêmio à vista

Por Agência EFE

Autoridades anunciaram nesta terça-feira (8) que uma aposta única levou o prêmio mais alto da história da loteria americana Powerball, na Califórnia, um total de US$ 2,04 bilhões (cerca de R$ 10,5 bilhões).

O prêmio da Powerball, uma loteria jogada em todos os estados e territórios dos Estados Unidos, tinha subido para cifras nunca antes vistas nos dois últimos sorteios porque ninguém teve a sorte de acertar os cinco números e a bola extra, que é a “cereja no bolo”.

A Administração de Loterias da Califórnia anunciou no Twitter que o bilhete que correspondia aos seis números foi vendido em uma loja em Altadena. Esta é a primeira vez que uma aposta única ganhou mais de US$ 1 bilhão na loteria no estado.

Este sorteio deveria ter sido realizado na noite de segunda-feira (7), mas devido a uma falha técnica em um dos estados precisou ser adiado para a manhã desta terça, aumentando o prêmio para mais de US$ 2 bilhões em apenas algumas horas.

Apesar do número espetacular, o vencedor só receberá US$ 930 milhões após descontar taxas e impostos caso opte por receber o prêmio imediatamente. Se decidir receber em pagamentos anuais ao longo de 29 anos, poderá receber a totalidade do valor.

A última vez que alguém acertou os seis números da Powerball foi em 3 de agosto, quando a pessoa sortuda que comprou o bilhete na Pensilvânia ganhou US$ 206,9 milhões.

O recorde de premiação anterior havia sido estabelecido em 2016, quando três vencedores de Califórnia, Flórida e Tennessee compartilharam US$ 1,586 bilhão.

