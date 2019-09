Um homem ainda não identificado foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (2), dentro de um açude às margens do Ramal do Riozinho do Rola, na região da Praia do Amapá, em Rio Branco.

O cadáver foi encontrado por uma pessoa que estava passando pelo ramal. A Polícia Militar foi acionada e ao chegar no local, encontrou o homem enrolado em vários lençóis, com pés e as mãos amarrados, com marcas de perfurações de faca e um corte profundo no pescoço.

A área foi isolada até a chegada dos peritos em criminalística da Polícia Civil.

A polícia não soube informar como ocorreu o crime é acredita que o corpo do homem foi jogado na região. Nenhum morador se pronunciou a respeito do homicídio.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos e identificação.

Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) já iniciaram as investigações em busca de identificar o autor do crime.

A motivação do crime é desconhecida.

