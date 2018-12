Morador encontrou vítima e acionou a polícia neste sábado (15). Polícia informou que vítima tinha perfurações de arma de fogo na cabeça.

Um homem ainda não identificado de aproximadamente 25 anos foi encontrado morto na manhã deste sábado (15) jogado em cima da ponte do Ramal Riozinho do Rola, no km 7 na região da rodovia AC-90, Estrada Transacreana.

De acordo com a Polícia, o corpo foi encontrado por populares que passavam na região por volta das 6h. A Polícia Militar foi acionada e ao chegar no local encontraram a vítima com as mãos amarradas com um tiro na cabeça.

Na região ninguém soube informar sobre a morte e nem conhecem a vítima.

A área foi isolada para os trabalhos dos peritos em criminalística. O Centro Integrado de Operações em Segurança Pública do Acre (Ciosp) informou que a vítima estava sem identificação. O cadáver foi levado para o Instituto Médico Legal (IML).

Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) já iniciaram as investigações em busca de identificar os criminosos.

