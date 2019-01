Mais um homicídio foi registrado nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (24) na capital. Um homem identificado como Oziel Melo da Costa, foi morto a golpes de faca. O crime aconteceu no Ramal Benfica, no bairro Vila Acre, em Rio Branco.

A vítima foi encontrada morta por populares em frente a uma casa, ao lado de um lavatório de louças, que acionaram a polícia via Ciosp. Ao chegar ao local os polociais encontraram Oziel com várias marcas de perfurações de faca nas pernas, virilha, costas, peito e na cabeça.

Uma ambulância do Samu foi acionada e ao chegar na região o médico apenas atestou óbito.

A polícia não soube informar como ocorreu o crime, no local nenhum morador se pronunciou a respeito do homicídio. A área foi isolada até a chegada do perito em criminalística.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavérico.

Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) já iniciaram as investigações em busca de identificar o autor do crime.

A motivação do crime é desconhecida.

Por Davi Sahid

