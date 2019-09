Segundo informações de moradores do bairro até o momento, vítima era conhecida pela alcunha de ‘Zé da Orlene’. As autoridades policiais foram acionadas para realizar os procedimentos de praxe. Não há informações sobre motivações do crime e ninguém até o momento foi identificado e detido.

O crime ocorreu no bairro Sibéria por volta das 20h30 desta sexta-feira (20). A Polícia Militar está no local e uma guarnição faz buscas pelo suspeito do homicídio em uma área rural nas imediações da comunidade.

Mais informações a qualquer momento.

