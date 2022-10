Homem é executado com cerca de 5 tiros na Baixada da Sobral em Rio Branco

Reunido na manhã desta segunda-feira, 17, com o Diretor do Departamento de Estradas e Rodagens do Acre (DERACRE), Petrônio Antunes, o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, confirmou a liberação de recursos para a recuperação da maior via urbana do município, a rua João José do Bonfim, também chamada de Via Verde.

As obras devem iniciar ainda este ano e serão executadas por trechos, priorizando os pontos mais críticos.

“Vamos iniciar a recuperação da rua que liga o centro da cidade com os bairros Cascata, Plácido de Castro e Bela Vista. É a maior e principal via da cidade que está esburacada e quase interditada há anos. Será mais uma importante obra, fruto da boa parceria entre a Prefeitura e Governo do Estado”, comentou o prefeito.

