Uma bebedeira entre “amigos” quase terminou em homicídio no final da manhã deste domingo (28). Ervesson Ferraz, de 33 anos, foi ferido a golpes de faca e ripa em uma casa na rua Raimundo Alves no bairro Chico Mendes em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia repassadas a reportagem do site, Ervesson e seus amigos estavam bebendo, quando houve uma discussão. Um homem que não foi identificado em posse de uma faca desferiu dois golpes que atingiu as costas e o tornozelo da vítima. Mesmo ferido Ferraz ainda conseguiu correr, mas foi alcançado pelos “amigos” e agredido com ripa. Após a ação os acusados do crime fugiram do local.

Populares que passavam na região ao verem o homem ferido na rua, acionaram a ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que ao chegar no local encontrou a vítima sagrando muito. Foi prestado os primeiros atendimentos e Ferraz foi conduzido ao Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb). De acordo com os paramédicos do Samu, a situação do paciente é estável, mas pode se agravar devido a profundidade do ferimento nas costas que pode ter atingido algum órgão.

Policiais Militares se deslocaram até ao bairro mas os autores do crime não foram encontrados.

O caso segue sob investigação dos Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

